يايا توريه يدعم دروجبا للرئاسة الإيفوارية

خطوة هامة لدروجبا بعد اعتزاله كرة القدم

قال يايا توريه نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق وأحد أساطير كرة القدم الأفريقية إنه يدعم مواطنه ديدييه دروجبا لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

وكان ديدييه دروجبا قد عقد العزم على الترشح لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في سبتمبر الماضي، كأولى خطواته مع اللعبة بعد اعتزاله إياها.

وحول ذلك، قال توريه إنه حان وقت التغيير في كرة القدم الإيفوارية، مؤكدًا أن وضع الكرة الأفريقية بشكل عام بات بحاجة إلى التجديد.

المزيد من الفرق

وأضاف: "عندما أقول إنني أدعم دروجبا، فمن مصلحة البلاد أن يكون هناك لاعب سابق من نوعه يستثمر نفسه في المناصب العليا للقارة الأفريقية"

وفي حديثه الموجه لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أكد أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2015 أن دروجبا كان مثل أخيه الأكبر.

وتابع: "ليس ذلك فقط، بل كان قائدي كذلك، كان الناس يتحدثون عنا كثيرًا ولكننا كنا دائمًا هادئين وحكيمين، نعرف بعضنا البعض وعلاقتنا أكبر من مجرد زمالة"

الرابع سجله أوريجي | لحظات أحيت مسيرة لاعبين

ويعد دروجبا من أساطير كرة القدم في العالم وأفريقيا، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كوت ديفوار، حيث مثل منتخب بلاده في 105 مباراة.