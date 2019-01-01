يايا توريه: هذا المدافع كان أفضل 10 مرات من بيكيه

من هو المدافع الذي نال إشادة هائلة من النجم الإفواري؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى يايا توريه حوارًا مع قناة سكاي سبورت ضمن برنامج "مساء الإثنين الكروي" اختار خلاله التشكيل المثالي من اللاعبين الذين لعب بجانبهم في برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب كوت ديفوار.

وفيما رأى صاحب الـ35 عامًا أن إيديرسون حارس مرمى مان سيتي أفضل من فيكتور فالديز الذي لم يكن جيدًا بما يكفي في البارسا، اختار رفائيل ماركيز ضمن خط دفاعه الثلاثي وقد كال المديح له مؤكدًا أنه أفضل 10 مرات من جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني الحالي.

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وقال توريه عن زميله المكسيكي "ماركيز كان واحدًا من أقوى المدافعين، الناس ربما لا تتذكره لأنه لم يلعب في إنجلترا، لكن إن أردت أن تراه عد إلى يوتيوب وشاهد ما الذي كان يفعله في برشلونة".

"يا له من مدافع، لقد كان أفضل 10 مرات من جيرارد بيكيه. كان يُشبهه، لكن بيكيه كان أطول. صدقني، لقد كان أفضل منه بـ10 مرات. لقد كان جيدًا جدًا جدًا، أنا أحبه كثيرًا".