يامال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة: لا يوجد أمامنا طريقة أخرى!

النجم الشاب أهدر على فريقه الفوز

بعث لامين يامال جناح برشلونة الشاب، برسالة اعتذار مؤثرة لجماهير فريقه بعد الخروج الصادم من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو.

برشلونة سقط بنتيجة 4/2 أمام الفريق الباسكي بعد الاحتكام لشوطين إضافيين، وكان يمكنه الفوز في الوقت الأصلي بفرصتين محققتين أهدرهما يامال بغرابة شديدة.

ولذلك خرج اللاعب برسالة اعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها:"لقد فعلنا كل شيء ولكن لم نتأهل، آسف على الأخطاء التي ارتكبتها، الآن علينا مواصلة العمل لأننا لا يوجد أمامنا أي طريقة أخرى".

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ورغم الفرصتين الضائعتين من يامال إلا أنه كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة، حيث سجل الهدف الثاني الذي منح برشلونة التقدم 2/1 وهدد مرمى بيلباو في أكثر من فرصة.

ويعتبر كأس الملك بمثابة الصدمة الجديدة لبرشلونة بعد خسارة كأس السوبر أمام ريال مدريد، لتتعلق آمال الفريق بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم ابتعاده عن جيرونا المتصدر بـ8 نقاط، وكذلك دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي الإيطالي في دور الـ16.