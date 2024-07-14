يامال يدخل التاريخ من جديد.. نجم برشلونة يحقق إنجاز فريد في نهائي اليورو!

إنجاز جديد لموهبة برشلونة...

حقق لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، إنجازًا تاريخيًا بمشاركته في نهائي بطولة اليورو، عندما يواجه رفقة منتخب بلاده، نظيره إنجلترا.

ويستضيف الملعب الأولمبي، في العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأحد نهائي بطولة يورو 2024، بين إنجلترا وإسبانيا.

ويدخل لامين يامال، المباراة ضمن التشكيل الأساسي، لمنتخب إسبانيا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في نهائي بطولة أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو كأس العالم، بعمر 17 عامًا ويوم واحد.

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وتفوق يامال، على الأسطورة البرازيلية بيليه، إذ كان هو صاحب الرقم القياسي، كأصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة دولية كبرى، عندما كان عمره 17 عامًا و249 يومًا.

وقدم يامال صاحب الـ 17 عامًا، مستويات مميزة في بطولة يورو 2024، إذ شارك في ست مباريات مع منتخب بلاده نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.