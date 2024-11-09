رونالدو يمتنع وميسي ينحاز لبرشلونة .. أصوات النجوم في فوز يامال بجائزة كوبا 2024

النجم البرتغالي لم يصوت لأي لاعب

المزيد من التفاصيل تخرج مع مرور الأيام، عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصل عليها رودري نجم مانشستر سيتي على حساب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

ولكن الحديث هنا عن جائزة كوبا للاعب الأفضل تحت 21 سنة، والتي حصل عليها لامين يامال نجم برشلونة على حساب أردا جولر صانع ألعاب ريال مدريد وسافينيو جناح مانشستر سيتي.

وكشفت "فرانس فوتبول" عن أصوات أبرز النجوم للاعبين المرشحين، حيث منح ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي صوته للامين يامال في المركز الأول ومن بعده زميله في برشلونة باو كوبارسي، ثم أليخاندر جارناتشو جناح مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

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وأما بالنسبة للظاهرة رونالدو، فقد انحاز لمواطنه سافينيو ومنح يامال المركز الثاني ومن بعده جولر، وجاءت بقية الأصوات كالتالي:

رونالدينيو : يامال، سافينيو، جواو نيفيز

لوكا مودريتش: يامال، جولر، جواو نيفيز

كاكا : يامال، جولر، كوبي ماينو

كريم بنزيما: يامال، جولر، جارناتشو

بافل نيدفيد: يامال، جولر، ماينو

فابيو كانافارو: يامال، كريم كوناتي، جولر

لويس فيجو: يامال، جولر، جواو نيفيز

ريفالدو: يامال، سافينيو، جولر

مايكل أوين: يامال، ماينو، سافينيو

وفي سياق متصل امتنع كل من دينيس لو، كيفين كييجان، ميشيل بلاتيني، روبرتو باجيو، جورج وياه، زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو عن التصويت للفائز بجائزة كوبا.