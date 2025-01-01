أولمو يبعث رسالة لجماهير برشلونة.. ورد حاسم من لامين يامال

ماذا قال؟

بعث الإسباني داني أولمو نجم برشلونة برسالة مطمئنة إلى جماهير النادي الكتالوني، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة بشأن تسجيله.

وفي منتصف ليل 31 ديسمبر 2024 (الليلة الماضية)، انتهى الموعد النهائي لرابطة الدوري الإسباني لإضفاء الشرعية على المستندات التي أرسلها نادي برشلونة بشأن بيع مقصورات كبار الشخصيات في ملعب سبوتيفاي كامب نو المستقبلي، والتي بموجبها يتمكن من تسجيل عقد اللاعب.

ولا يمكن لبرشلونة تسجيل أولمو في فترة الانتقالات الشتوية، حيث لا يجوز تسجيل نفس اللاعب في نفس النادي خلال فترتين انتقالات بموسم واحد، لذا قد يرحل مجانًا، حال فشلت عملية التسجيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم الأزمة الكبرى التي يواجهها برشلونة، إلا أن أولمو الذي انضم للنادي الكتالوني الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيج مقابل نحو 60 مليون يورو، لم يفقد ابتسامته.

ونشر أولمو صورًا على حسابه بمنصة إنستجرام، بينما يحتفل مع زوجته بالعام الميلادي الجديد، مع رسالة "حان وقت 2025"، إلى جانب قلبين باللونين الأحمر والأزرق (علم برشلونة)، ما أسعد جماهير النادي الكتالوني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إشارة أولمو طمأنت جماهير برشلونة إلى حد كبير، كما علّق زميله لامين يامال على الصورة بعبارة "داني أولمو كوليررررر (عاشق للبارسا)".