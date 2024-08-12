يامال: أنتظر اللعب مع فليك منذ مباريات اليورو!

يامال لبداية العمل مع فليك...

أبدى لامين يامال، لاعب برشلونة تحمسه للعمل تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك، في الموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

ولم يشارك يامال، مع الفريق الكتالوني في المعسكر التحضيري بالولايات المتحدة الامريكية، بسبب حصوله على الراحة السنوية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

وشارك يامال، في آخر تجارب برشلونة، الودية مساء اليوم الإثنين أمام موناكو، في كأس جوان جامبر والتي خسرها الفريق الكتالوني، بثلاثية نظيفة.

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وقال يامال في تصريحات صحفية: "فليك شخص ودود ولطيف للغاية مع الجميع، تحدثت معه منذ اللحظة التي وقع فيها على انضمامه للفريق، كنت أتطلع حقًا للعمل معه، كنت أفكر في ذلك منذ بطولة اليورو".

وتابع حديثه قائلًا: "في النهاية أنا أفعل ما أحبه وأستمتع به، في الوقت الحالي أنا لا أتوتر".

ويستعد اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، لبداية الموسم الجديد مع برشلونة، والذي ينطلق يوم السبت القادم، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، أمام فالنسيا على ملعب ميستايا.