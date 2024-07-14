يامال أفضل لاعب شاب في اليورو.. والجندي المجهول يتوّج بالجائزة الكبرى!

إسبانيا تتوّج جماعيًا وفرديًا..

حصد منتخب إسبانيا جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي توّج بها اليوم الأحد، بعد الفوز على إنجلترا (2-1) في النهائي على ملعب برلين الأولمبي.

وحصل نجم وسط منتخب إسبانيا رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما ساهم بقوة في تتويج لاروخا باللقب الرابع في تاريخه.

وخاض لاعب مانشستر سيتي، الذي يعتبره كثيرون بمثابة الجندي المجهول، جميع مباريات اليورو، إذ قاد بلاده لتحقيق 7 انتصارات (بالعلامة الكاملة)، إلا أنه لم يكمل المباراة النهائية أمام إنجلترا بسبب الإصابة، حيث تم استبداله بين الشوطين، ليشارك مكانه مارتن زوبيميندي.

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كما توّج لامين يامال نجم برشلونة الواعد، بجائزة أفضل لاعب شاب في اليورو، بعدما صنع الهدف الأول لإسبانيا في مرمى إنجلترا.

وحقق صاحب الـ17 عامًا العديد من الأرقام القياسية في البطولة، حيث بات أصغر لاعب يشارك أساسيًا ويصنع ويسجل في تاريخ اليورو، كما أصبح أول لاعب يصنع +4 أهداف لإسبانيا في أي بطولة كبرى طوال تاريخها.