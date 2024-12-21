ليس لاعبًا في ريال مدريد.. لامين يامال يكشف عن أصعب خصومه

مدافع ألمانيا هو الأصعب بالنسبة ليامال...

واجه لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، العديد من المدافعين الأقوياء، بالرغم من عدم تجاوزه الـ 17 من عمره، وكشف اللاعب الإسباني الشاب، عن أصعب مدافع واجهه في مسيرته حتى الآن.

وقال يامال في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت": "ديفيد راوم، الظهير الأيسر لمنتخب ألمانيا، ولايبزيج، مدافع قوي وعنيف، وفي بطولة اليورو الأخيرة، أثبت أنه خصم صعب التغلب عليه".

وكان يامال، جزءًا من تشكيلة المنتخب الإسباني، التي تغلبت على ألمانيا، بهدفين لهدف في ربع نهائي يورو 2024، ونجح حينها لامين، في صناعة الهدف الأول لمنتخب بلاده، والذي سجله داني أولمو.

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ويغيب يامال، في الوقت الحالي عن برشلونة، بسبب الإصابة في أربطة الكاحل والتي تعرض لها أمام ليجانيس، ومن المتوقع أن يعود منتصف شهر يناير المقبل، عقب نهاية السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن يامال، المتوج بجائزة الفتي الذهبي لعام 2024، ساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة اليورو الصيف الماضي، وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب.