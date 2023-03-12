ياسين بونو يخلع قلوب الجماهير .. نقل المغربي إلى المستشفى بصورة عاجلة

النجم المغربي نُقل مباشرة إلى المستشفى بعد اصطدام مروع..

خلع المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية قلوب جماهير ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" بعد خروجه من مباراة فريقه أمام ألميريا في الجولة 25 من الدوري الإسباني على نقالة.

ونُقل بونو إلى المستشفى بشكل عاجل، بعد اصطدامه بزميله البرازيلي أليكس تيليس وشعوره بالدوار وعدم القدرة على الوقوف.

وتم إخراج بونو من ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" على نقالة بعد مرور 30 دقيقة فقط من بداية المباراة، من أجل نقله إلى المستشفى وإجراء فحوصات عليه.

إشبيلية أصدر بيانًا لوسائل الإعلام بين الشوطين جاء فيه: "بونو شعر بالدوار، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي من أجل إجراء المزيد من الفحوصات عليه، لكن حالته مستقرة".

يذكر أن إشبيلية تمكن من الفوز على ألميريا بهدفين لهدف، ليتقدم إلى المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المركز 18 أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.