خرج مصابًا ضد إفريقيا الوسطى .. ياسين بونو يُثير القلق في الهلال قبل مواجهة العين!

هل سيلحق بونو بمواجهة الهلال والعين؟

أثار الحارس المغربي ياسين بونو القلق داخل نادي الهلال، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد إفريقيا الوسطى، بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الدقيقة 33 من مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، خروج بونو وهو يُعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، حيث لم يكن متأثرًا للغاية من الإصابة، ولكن التغيير كان احترازيًا خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويبدو أن بونو يُعاني من إصابة بشد أو تمزق في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى، وهي التي قد تستدعي من يوم إلى 7 أيام في أفضل الأحوال، ولكن إذا كانت الإصابة قوية فقد تصل مدة غيابه من أسبوع إلى 3 أسابيع.

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ومن المتوقع أن يُعلن الجهاز الطبي بالمنتخب المغربي عن طبيعة إصابة بونو الذي غادر لقاء إفريقيا الوسطى، لمعرفة مدة غيابه عن المباريات.

ويشعر الهلال حاليًا بالقلق بشأن بونو، في ظل إصابة الحارس البديل محمد العويس، قبل مباراة العين الإماراتي في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر لها يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.