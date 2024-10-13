"لا تتكرر كثيرًا بين حراس المرمى" .. مؤشرات أولية حول حالة ياسين بونو بعد الإصابة أمام أفريقيا الوسطى

هل يغيب الحارس المغربي طويلًا عن الملاعب؟

كما هي عادته، قام أخصائي العلاج الطبيعي الشهير ثامر الشهراني بتشخيص إصابة المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، التي تعرض لها خلال مواجهة أفريقيا الوسطى، أمس السبت.

حامي عرين أسود الأطلس نزل أساسيًا خلال المواجهة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، ويقرر مدربه وليد الركراكي استبداله.

في هذا الشأن، أوضح الشهراني أن بونو لم يتعرض للإصابة في لقطة محددة خلال المباراة، إنما كشف عن شكوته دون تدخل أي لاعب عليه وكذلك ليس أثناء تصديه لفرصة خطيرة على مرماه، وهو ما يمنحنا مؤشرًا ممتازًا أنها بسيط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي أن إصابة بونو في العضلة الخلفية للفخذ "لا تتكرر كثيرًا لحراس المرمى"، وإن حدث تكون مجرد إجهاد أو معاناة بسيطة، لا تستدعي القلق، وهو ما يعني أن نسبة مشاركته خلال مواجهة الزعيم المقبلة أمام العين الإماراتي كبيرة.

الهلال من المقرر أن يحل ضيفًا على العين في 21 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء بمثابة الثأر للأول، الذي أطاح به من دور نصف النهائي في النسخة الماضية قبل أن يتوج باللقب في الأخير.

أما عن منتخب المغرب فقد ألمح الركراكي إلى تأكد غياب بونو عن لقاء الإياب أمام أفريقيا الوسطى، المقرر له 15 من أكتوبر الجاري، مصرحًا قبل لقاء الأمس: "للأسف أصيب بونو، نتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وأن ينضم لنا في معسكر نوفمبر المقبل".

يذكر أن لقاء الأمس انتهى بفوز المغرب بخماسية نظيفة، لتتصدر المجموعة الثانية بتسع نقاط (العلامة الكاملة من ثلاث مباريات)، فيما تجمد رصيد أفريقيا الوسطى عند ثلاث نقاط فقط.