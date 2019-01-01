ياسين بن زية يدخل اهتمامات أولمبياكوس اليوناني.. ومنافسة تركية

أولمبياكوس يسعى لضم بن زية خلال فترة الانتقالات الصيفية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائري ياسين بن زية دخل اهتمامات أكثر من نادي أوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بن زية قد قضى مدة إعارة في فناربخشه التركي مؤخرًا قبل العودة إلى ناديه ليل الفرنسي حيث مرتبط بعقد معه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "فرانس فوتبول"، أن نادي أولمبياكوس اليوناني يرغب في ضم اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن النادي اليوناني يسعى للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند في التعاقد بأحقية الشراء.

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وأيضًا أكدت بعض الصحف التركية على رغبة وتقديم مالطية سبور لعرض لضم اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، واختيار إحدى العروض المقدمة له.