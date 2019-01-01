رسميًا | ياسين براهيمي يدعم صفوف الريان

بطل أفريقيا أعلن تعاقده رسميًا مع الفريق القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الريان القطري رسميًا تعاقده مع الجزائري ياسين إبراهيمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورتو.

وأوضح الحساب الرسمي للفريق القطري على تويتر أن إبراهيمي وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات في حضور رئيس النادي علي بن سعود آل ثاني.

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وكان اللاعب المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر قد وصل الدوحة صباح اليوم وخضع للفحوصات الطبية المعتادة قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.

وكانت المفاوضات بين الريان ونجم بورتو قد بدأت منذ فترة طويلة وتوصل الطرفان لاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد، لكن الإعلان الرسمي تأجل بسبب مشاركة اللاعب مع الخُضر في كأس أفريقيا التي اختتمت في مصر الأسبوع الماضي.

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا ارتدى قميص بورتو قادمًا من غرناطة الإسباني عام 2014، وقد خاض معه 215 مباراة أحرز خلالهم 54 هدفًا وصنع 43، وقد لعب 49 مباراة بالقميص الوطني سجل خلالها 11 هدفًا.