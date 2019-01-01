ياسر المسيليم الحاضر الوحيد في أخر خسارة للأهلي أمام الاتحاد

خر فوز حققه الاتحاد في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي كان يوم 29 مارس 2012

تشهد قائمة النادي الأهلي السعودي تواجد لاعب واحد فقط ضمن الفريق الذي تعرض لأخر خسارة في ديربي جدة أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

أخر فوز حققه الاتحاد في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي كان يوم 29 مارس 2012 بنتيجة 0ـ1، والتي شهدت تواجد حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم.

وخاض الأهلي والاتحاد بعدها 14 مباراة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حقق الفوز في 7 منها، وتعادل في مثلها.

ويُعد المسيليم اللاعب الوحيد في صفوف الراقي الذي تذوق طعم الخسارة أمام الاتحاد في لقاءات الديربي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

إدارة الاتحاد تُغري اللاعبين بمكافأة خاصة للفوز في ديربي جدة

يُذكر أن هناك 7 لاعبين ينتظرون المشاركة رفقة الراقي للمرة الأولى في الديربي وهم : يزيد البكر، محمد المجحد، محمد خبراني، خالد البركة، ساريتش وزوكانوفيتش، والجزائري يوسف بلايلي.