بعد 11 شهرًا من رحيله عن الأهلي .. ياسر المسيليم يرفض الاعتزال ويوقع لناديه الجديد!

لم يكن اعتزالًا .. بل استراحة محارب!

لم يكن اعتزالًا، ولكنه رحيل عن ناديه فقط، هكذا حسم ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي السابق، مستقبله في الملاعب، بعدما قرر أن يواصل اللعب، رغم تقاعده منذ 11 شهرًا، بعد إعلان نهاية مشواره مع الراقي.

ووضع ياسر المسيليم حدًا لمشوار 21 عامًا في أرجاء النادي الأهلي، بعدما أعلن عن رحيله بشكل نهائي، في 15 سبتمبر 2023، حيث وجه رسالة عبر منصة (إكس)، لجماهير الفريق الغربي، قائلًا "اليوم أودع حبًا كبيرًا بقلبي وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب، لكن لم تنته كعاشق لهذا الكيان الكبير، شكرًا أيها الكبير، شكرًا أيها العظيم، شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة، أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي".

وذكر الإعلامي الرياضي خضير البراق، أن ياسر المسيليم، وقع على عقود اللعب في صفوف نادي جدة، حيث يشارك في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ياسر المسيليم قد حمل كأس دوري يلو، في الموسم الذي شهد هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى، في 2022-2023، حيث تمكن الراقي من العودة سريعًا إلى دوري المحترفين، بعد التتويج بلقب يلو، والذي حمله المسيليم في لقطة شهدت رفض اللاعبين للاحتفال باللقب.

وتمكن الأهلي، بعد العودة إلى دوري روشن للمحترفين، أن ينتزع المركز الثالث في جدول الترتيب، بموسم 2023-2024، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع فريقي الهلال والنصر.

وتوج ياسر المسيليم بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأهلي، حيث شارك في ثلاثية دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي بموسم 2015-2016، كما يملك في خزائنه لقب كأس ولي العهد ودوري يلو للدرجة الأولى، وفاز بلقب أفضل حارس مرمى بالدوري في 2016.