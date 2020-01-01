ياسر المسحل يتحدى رئيس الوحدة في لعبة "فيفا 20"

رئيس الاتحاد السعودي يتحدى رئيس الوحدة في لعبة فيفا 20.

استغل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فترة التوقف الكروي حاليًا بسبب فيروس كورونا، وقامت بتنظيم بطولة دوري في لعبة فيفا 20، وذلك في منافسة بين رؤساء الأندية ورئيس اتحاد كرة القدم.

البداية كانت اليوم، عندما تحدى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، في مباراة بلعبة فيفا 20.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة موجهة إلى نادي الوحدة، جاء نصها:

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"رئيسنا ملتزم بالتعليمات وجالس في البيت، رئيسكم جاهز لتحدي فيفا 20؟".

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ليرد عليه نادي الوحدة بتغريدة أخرى نصها: "حتى رئيسنا سلطان أزهر ملتزم بالبيت وجاهز للتحدي، متى الوعد؟".

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين، حيث سيتم بثها عبر قناتي المنتخب السعودي لكرة القدم، وقناة نادي الوحدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".