ياسر القحطاني ووائل جمعة في خندق واحد .. إخفاق مصر والسعودية بين البحث عن المصالح وحماية الوطن

أسطورتا المنتخبين المصري والسعودي أثارا ردود فعل كبيرة

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لم يتبق سوى أيام قليلة ويُسدل الستار على بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا واللتان شهدتا نتائج مخيبة لكبار المنتخبات العربية، خاصة السعودية والإمارات ومصر والمغرب والجزائر وتونس.

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بطولة القارة الصفراء بدأت بجدل كبير أحاط بالمنتخب السعودي تسبب به مدربه روبرتو مانشيني، بتصريحاته الجدلية والمثيرة والخطيرة ضد 6 لاعبين واتهامه إياهم بالتمرد ورفض اللعب للأخضر، وكانت خطورة تلك التصريحات في وجود اسمين بارزين جدًا ضمن السداسي المتهم وهما سلمان الفرج وسلطان الغنام.

المثير أن ختام مشوار السعودية في البطولة بخسارتها أمام كوريا الجنوبية أيضًا حمل لقطة جدلية بطلها المدرب الإيطالي، وذلك حين غادر الملعب قبل تنفيذ الركلة الأخيرة التي أعلنت فوز الكوريين، وهي اللقطة التي اعتذر عنها فيما بعد وبررها باعتقاده أن اللقاء انتهى.

هناك في القارة السمراء كان الوضع مختلفًا قليلًا، حيث لم يُقدم المنتخب المصري الأداء المطلوب وفشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربعة، ولم تكن المغامرة في كوت ديفوار دون أحداث جدلية، كما اعتاد الفراعنة في النسخ الأخيرة من كأس إفريقيا، حيث فجر يورجن كلوب غضب المصريين جميعًا حين أعلن عودة محمد صلاح للعلاج والتأهيل في ليفربول بعد إصابته أمام غانا وقبل أن يُعلن المنتخب أو الاتحاد المصري الأمر أو أي تفاصيل خاصة به.

موقف الاتحادين السعودي والمصري من تلك الأحداث وضع اثنين من أساطير كرة القدم العربية في خندق واحد، المدافع المصري وائل جمعة والمهاجم السعودي ياسر القحطاني اتفقا دون اتفاق مسبق على توجيه أسلحتهما الحادة تجاه مسؤولي الاتحادين المحليين في مصر والسعودية.

هاجم القحطاني المسؤولين السعوديين على سماحهم لمانشيني بإطلاق اتهاماته التي وصفها بالكاذبة، وطالب بالتحقيق معهم، واشتد غضبه في لقطة الختام وطلب تفسيرًا واضحًا لما حدث، فيما حمل جمعة مسؤولية الخروج المصري المخيب للمسؤولين في الاتحاد وطالب بعقابهم ورحيلهم لاختيارهم المدرب روي فيتوريا وفقدان السيطرة على اللاعبين والمنتخب.

المثير أن اللاعبين يرتبطان بعلاقات جيدة مع المسؤولين عن كرة القدم في مصر والسعودية وقد تكون لديهما آمال في تولي أي مناصب فنية أو إدارية في المنتخبين مستقبلًا، لكن ذلك لم يمنعهما أبدًا من الهجوم الشديد على أولئك المسؤولين خدمة للوطن وحماية لمصالحه الرياضية.

جمعة والقحطاني أظهرا شجاعة وجرأة كبيرة جدًا في التصدي لما رأوه، من وجهة نظرهم الخاصة، تصرفات خاطئة تمس مصالح الوطن الرياضية وتؤرق الشعبين المصري والسعودي، وذلك رغم الثمن الذي قد يدفعه كل منهما فيما بعد، هي شجاعة وجرأة يحتاجها الوطن من كل رجاله في جميع المجالات.

ذلك الهجوم أثار ردود فعل كبيرة بين الجماهير المصرية والسعودية، إذ حظى بتأييد كبير، وقد أثبتت الأيام صحة موقف "الصخرة" بإقالة فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل، وقد تحمل الأيام القادمة قرارًا حاسمًا من الاتحاد السعودي بخصوص مانشيني يُثبت صحة ما قاله "الكاسر".

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