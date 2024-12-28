"شباب الأخضر يحتاج إلى ثقة"

طالب الناقد السعودي عيسى الجوكم، بضرورة حدوث عملية إحلال وتجديد في المنتخب السعودي من أجل تصحيح مسار الأخضر، والدفع بالمواهب الشابة في أقرب فرصة.

ورغم عودة الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة زمام منتخب السعودية، إلا أن الفريق لم يقدم نتائج جيدة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل الأخضر المركز الرابع في المجموعة الثالثة بـ6 نقاط فقط، جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات، بينما خسر مرتين.

وقال الجوكم في برنامج "ملعب خليجي زين" على فضائية "الصباح": "لدينا أسطوانة محفوظة ومملة في الإعلام السعودية، أنه بعد اعتزال ياسر القحطاني وناصر الشمراني لم يعد لدينا مهاجم صريح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الكرة الحديثة لا تعتمد على المهاجم الصريح، ليفربول وريال مدريد لا يلعبون بمهاجم صريح، الآن الكرة تغيرت، ويجب الاعتماد على مهارة اللاعب السعودية".

وتابع الجوكم: "المنتخب السعودي يحتاج إلى عملية إحلال وتجديد بقرار جريء وشجاع مع إيمان وثقة في المواهب الشابة، هذا ما يعطينا استمرارية للأخضر ويبشر بمستقبل للفريق، لكننا في كل إخفاق نعيد نفس السيناريو".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة "خليجي 26"، حيث يدخل اللقاء بطموح الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب السعودي يحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد على اليمن (3-2) وخسارة من البحرين بنفس النتيجة.