فيديو | ياسر الشهراني يتدخل لحل الموقف .. مشادة بين جورج جيسوس ونجم الهلال "الثائر" بمواجهة الرائد

القائد الشهراني منع المدرب من الوصول للاعب الغاضب..

تغيير في الدقيقة 1+90 أحدث ثورة في الهلال! .. هذا هو أحد المواقف الجدلية التي شهدها لقاء الهلال والرائد بالأمس، استكمالًا للجدل الكبير الحاصل من وراء هذه المواجهة.

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الزعيم استضاف الرائد أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بهدف في الدقيقة 14+90.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني شهدت قيام المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس باستبدال ظهير الهلال البرازيلي رينان لودي باللاعب المحلي متعب الحربي؛ هذا القرار دفع لودي للغضب كثيرًا حتى قام بركل زجاجات المياه قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

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لكن الجديد هي اللقطة المنتشرة من قبل المدرجات، والتي أظهرت تدخل الظهير الأيسر المحلي ياسر الشهراني، والذي أجلسه لودي على مقاعد البدلاء منذ التعاقد معه في يناير المقبل، لتهدئة البرازيلي منعًا لتوتر الأجواء.

في المقابل، لم يتقبل جيسوس تصرف لاعبه، ليتوجه إلى حيث يجلسه ويقوم بتوجيه بعض العبارات غير الواضحة له، لكن بحسب الفيديو المنتشر فقد وقعت مشادة بينهما، فدفعت الشهراني لإبعاد المدرب على رينان كلما حاول الاقتراب منه.

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يذكر أن لودي كان منبوذًا في الموسم الماضي، وطالب الجمهور كثيرًا بالاستغناء عنه الصيف المنقضي إلا أنه انفجر في الموسم الجاري وأثبت أحقيته بالتسجيل في القائمة حتى لو كان الأمر على حساب مواطنه النجم نيمار دا سيلفا.