بسبب ما حدث بعد لقاء طاجيكستان .. اتجاه لعقاب 3 نجوم هلاليين في منتخب السعودية!

3 نجوم في المنتخب السعودي يتعرضون للعقاب

يبدو أن ما حدث من نجوم نادي الهلال عقب مباراة السعودية ضد طاجيكستان لن يمر مرور الكرام، حيث امتنعوا عن الاحتفال مع جماهير الأخضر السعودي.

وتوجه جميع نجوم الأخضر عقب مباراة طاجيكستان إلى المدرجات، من أجل الاحتفال بالانتصار، باستثناء 3 لاعبين هلاليين وهم ياسر الشهراني ومحمد كنو وعلي البليهي.

وكشف الإعلامي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك أنباء لتوجه إدارة المنتخب السعودي بتطبيق اللائحة الداخلية بحق الثلاثي: "ياسر الشهراني، محمد كنو، علي البليهي".

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وأضاف الفريح عبر حسابه: "العقوبة ستكون بسبب امتناعهم عن الاحتفال مع الجمهور السعودي بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي ضد طاجيكستان".

وحقق الأخضر الانتصار على حساب نظيره طاجيكستان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، بالجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.