طريق صعب للأهلي وديربي ليبي .. نتائج قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عصر اليوم الثلاثاء، قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بدايةً من دور ربع النهائي، في مقره بالعاصمة المصرية "كاف".

ما هي نتائج دوري الأبطال؟

دور المجموعات انتهى باحتلال الرجاء المغربي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي لصدارة المجموعات الأربع.

أما الوصافة فاحتلها كل من الأهلي المصري، وفاق سطيف الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وفيما يلي نتائج ربع النهائي:

الأهلي × الرجاء

وفاق سطيف × الترجي

شباب بلوزداد × الوداد

بيترو أتلتيكو × صن داونز

بينما في نصف النهائي:

الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء × الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

الفائز من مباراة شباب بلوزداد والوداد × الفائر بمواجهة بيترو أتلتيكو وصن داونز.

ما هي نتائج قرعة الكونفدرالية؟

في الكونفدرالية، اختتم دور المجموعات بصدارة الأهلي الليبي، نهضة بركان المغربي، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي.

فيما جاء في الوصافة كل من: بيراميدز المصري، المصري المصري، الاتحاد الليبي، وسيمبا التنزاني.

وفيما يلي نتائج قرعة ربع النهائي:

سيمبا × أورلاندو بايرتس

الاتحاد × الأهلي

بيراميدز × مازيمبي

المصري × نهضة بركان

أما عن نصف النهائي:

الفائز من الديربي الليبي بين الاتحاد والأهلي × الفائز من مواجهة سيمبا وأورلاندو بايرتس.

الفائز من مباراة بيراميدز ومازيمبي × الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان.

يذكر أن مباريات الذهاب تقام على أرض أصحاب الوصافة في دور المجموعات في كلتا البطولتين، فيما يقام الإياب على أرض المتصدرين.

اقرأ أيضًا..

الأهلي الوصيف؟ .. إذًا انتظروا الإبداع المقبل واللقب أحمر

سر مجموعة الموت وانتقام تشارليز ثيرون .. غرائب وطرائف القرعة

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟