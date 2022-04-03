الأهلي الوصيف؟ .. إذًا انتظروا الإبداع المقبل واللقب أحمر

لم يكن جمهور الأهلي في حمل لوداع فريقه ليلة الأمس لدوري أبطال إفريقيا، بعد صدمة فشل منتخب مصر في الصعود لكأس العالم قطر 2022 قبل أيام، فكانت الساحرة المستديرة رحيمة به وبجماهيره.

المارد الأحمر صعد كثاني مجموعته برصيد 10 نقطة، بعدما فاز ليلة الأمس أمام الهلال السوداني بهدف نظيف، سجله حسين الشحات في الدقيقة 74، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه.

مجموعة لم تكن سهلة على كتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فقد جمعت صن داونز (16 نقطة)، والسودانيين الهلال (4 نقاط) والمريخ (4 نقاط).

لم يقدم الشياطين الحمر ما يبشر جمهورهم خلال دور المجموعات، لكن بلا داعٍ للقلق، فمن أصل ثماني نسخ حصد الأهلي لقبها منذ بداية الألفية الثانية، صعد وصيفًا من دور المجموعات في أربع نسخ منها.

في 2005، 2008، 2012 و2013 احتل بها جميعًا الأهلي صدارة مجموعته، لكن في 2001 و2006، 2020 و2021، كانت الوصافة من نصيبه، وهي النسخ الأكثر إبداعًا في تاريخ مشاركات المارد الأحمر الإفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز أحداث هذه النسخ..

2001 .. عام الارتواء بعد سنين عجاف:

في عام 2001، اختتم المارد الأحمر دور المجموعات محتلًا وصافة مجموعة تضم بيترو أتلتيكو الأنجولي (12 نقطة)، وأسيك ميموزا الإيفواري (10 نقاط)، وشباب بلوزداد الجزائري (نقطة وحيدة)، وحصد الأحمر وقتها 12 نقطة.

في نصف النهائي، التقى الأهلي بالترجي التونسي، وحسم التعادل 1-1 مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد بطل مصر بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وفي النهائي، ضرب الأهلي موعدًا مع صن داونز الجنوب إفريقي، ليتعادلا 1-1 ذهابًا، ويفوز الأول إيابًا 3-0، ويتوج الشياطين الحمر باللقب لأول مرة منذ عام 1987.

2006 .. نسخة برونزية المونديال:

Twitter/FIFA

النسخة التي حقق بعدها الأهلي برونزية كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه..

وقتها اختتم المجموعات في وصافة المجموعة الأولى بـ11 نقطة، خلف الصفاقسي التونسي صاحب الـ12 نقطة، فيما ودع أشانتي كوتوكو الغاني وشبيبة القبائل الجزائري المنافسات بسبع وأربع نقاط على الترتيب.

وفي نصف النهائي، هزم المارد الأحمر، أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي النهائي، كان اللقاء الأصعب أمام الصفاقسي التونسي، والذي فاز به الأحمر في رادس 1-0، بعد التعادل ذهابًا 1-1.

2020 .. القاضية ممكن:

Al Ahly SC Twitter

نسخة القاضية ممكن، عبر بها الأهلي من دور المجموعات بصعوبة محتلًا المركز الثاني بـ11 نقطة، خلف النجم الساحلي صاحب الـ12 نقطة، فيما تفوق على الهلال السوداني بنقطة وحيدة، وتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة وحيدة.

وبعدها في ربع النهائي، كانت المواجهة الصعبة أمام صن داونز وحسمها الشياطين الحمر بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما بنصف النهائي، فكان الصدام مع الوداد المغربي، وفاز الأهلي ذهابًا 2-0، وإيابًا 3-1.

أما النهائي فكان من مباراة واحدة وأُطلق عليه نهائي القرن، جمع المارد الأحمر بغريمه التقليدي الزمالك، وفاز به الأهلي 2-1 بقاضية أفشة، ليعود اللقب لأحضان القلعة الحمراء بعد غياب سبع سنوات.

2021 .. برونزية مونديالية ثانية:

Getty Images

للعام الثاني على التوالي، يعبر الأهلي كثاني مجموعته بـ11 نقطة، خلف سيمبا التنزاني (13 نقطة)، وتفوق على فيتا كلوب الكونغولي (7 نقاط)، والمريخ السوداني (نقطتين).

بربع النهائي، فاز المارد الأحمر أمام صن داونز بنتيجة 2-0 ذهابًا، وتعادلا إيابًا 1-1.

بينما في نصف النهائي، كان العبور على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1-0 ذهابًا، و3-0 إيابًا.

وأخيرًا النهائي من مباراة واحدة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وفاز الأهلي بسهولة بثلاثية نظيفة.

اقرأ أيضًا..

ما هي غرامة محمود كهربا؟ وما تعليق الأهلي والزمالك على العقوبة؟

توحد ميسي ومثالية رونالدو ومرتضى أهلاوي .. أكاذيب كرة القدم

تأكيداً للمفاوضات؟ الأهلي يستفسر من الشناوي عن النصر