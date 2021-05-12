ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

تعرف على نتائج مباريات الأهلي وصن دوانز عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا

يتجدد اللقاء بين الأهلي وصن داونز، في دوري أبطال إفريقيا من جديد، بعد قرعة ربع نهائي البطولة، التي أسفرت عن مواجهة الفريقين من جديد.

اللقاء سيكون له الكثير من الحسابات ويحمل معه العديد من المباريات المصغرة داخل المستطيل الأخضر.

ستكون المباراة هي الأولى لمدرب الأهلي بيتسو موسيماني، أمام فريقه السابق، وسيعمل لاعبو الفريق الجنوب إفريقي، على الثأر من خروجهم من نفس الدور في البطولة السابقة، على يد الشياطين الحمر.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر التاريخ.

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التقى الفريقان من قبل في ثمان مباريات، جميعهم كانوا في دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في الفوز بأربع مباريات منهم، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة.

أول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في نهائي موسم 2001، وحينها تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة ليتوج حينها باللقب.

وفي عام 2007، تجدد اللقاء من جديد، ولكن هذه المرة في ثمن النهائي، وبنفس نتيجة مباراة ذهاب 2001، تعادلا بهدف لكل فريق، ولكن نجح المارد الأحمر في الفوز بمباراة الإياب بهدفين دون رد.

وفي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/19، حقق صن داونز أكبر نتيجة بين الفريقين في مباراة الذهاب، عندما فاز على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي الموسم الماضي، لعب الفريقين في ربع نهائي البطولة، وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق.