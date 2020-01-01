ما هي أكبر ملاعب كرة القدم في العالم؟

من الأمريكيتين إلى قارة أوروبا، أفريقيا وكذلك آسيا، يأخذكم جول في جولة سريعة لإلقاء الضوء والتعرف على أكبر ملاعب كرة القدم الموجودة في العالم

يعتبر ملعب كرة القدم مكاناً مميزاً للغاية وفيه يبحث كل لاعب عن تحقيق المجد ويمارسوا فيه مهنتهم، وفي كل أسبوع تكتظ المدرجات بالمشجعين الذين يهتفوا من قلوبهم من أجل تشجيع نجومهم المفضلين، وهو ما حول بعضها إلى أساطير يمكن أن تشعر بعراقة ماضيها في اللحظات الحالية وحتى الآن بسبب بعض المباريات التاريخية التي لُعبت عليه.

يعتبر التصميم المعماري للملعب جزء لا يتجزأ من نسيج هذا النادي، المدينة وحتى البلد بل يمكن اعتباره نقطة محورية للمجتمع ككل، وعادةً ما يعتمد حجم الملعب على الدعم الذي يتمتع به هذا الفريق ناهيك عن نفوذه المالي لذا لن يكون من المستغرب أن تحظى أكبر أندية العالم بأكبر الملاعب سواء بسبب شعبيتها أو اقتصادها القوي.

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أكبر ملاعب كرة القدم في العالم

يوجد بعض أكبر ملاعب كرة القدم في العالم في قارة أوروبا بسبب امتلاكها لأفضل الأندية في العالم سواء من حيث النفوذ، أو الجماهيرية الكبيرة التي تمتع بها.

المزيد من الفرق

يسع أولد ترافولد معقل مانشستر يونايتد أحد أنجح الأندية الإنجليزية لما يقرب من 74,994 متفرج ويعتبر من أكبر الملاعب في المملكة المتحدة ويُعرف بين جماهير الفريق باسم مسرح الأحلام، وفي إيطاليا يعد جيوسبي مياتزا أو سان سيرو ملعب ناديي ميلان هو الأكبر على الإطلاق حيث يسع لما يقرب من 80,000 مشجع وعليه تُلعب أغلب المباريات الدولية وسبق له وأن استضاف بعض النهائيات الأوروبية.

يلعب ريال مدريد مبارياته على ملعبه الشهير سانتياجو برنابيو والذي يحتضن ما يقرب من 81,044 متفرج بينما يتسع ستاد فرنسا الدولي لحوالي 81,338 مشجع، ويملك بروسيا دورتموند أكبر ملاعب ألمانيا وهو سيجنال إيدونا بارك والذي يستضيف 81.365 متابع كحد أقصى في لقاءاته.

يعتبر ملعب ميتلايف في نيوجرسي والذي يحتضن مباريات نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في كرة القدم الأمريكية بالإضافة إلى العديد من المباريات الدولية بسعة 82,500 أكثر من مجرد ملعب عملاق، وفي البرازيل لا يوجد ملعب أفضل من ماراكانا والذي يعد الأكبر في البلاد وهو بمثابة التاج الذي على رأس كرة القدم في بلاد السامبا حيث يسع لحوالي 78,838 متفرج

يستضيف ملعب ماراكانا مباريات ناديي فلامينجو وفلومينيسي بالإضافة إلى مواجهات المنتخب الأول، كما سبق له استضافة نهائيي كأس عالم في نسختي 1950 و2014، أقل بقليل من العدد الذي احتشد لمتابعة نهائي كأس العالم عام 1950 بين البرازيل وأوراجواي ووصل إلى 200 ألف.

هناك أيضاً ملعب لوجينكي في موسكو والذي استضاف نهائي كأس العالم لنسخة 2018 ويسع لحوالي 81 ألف متفرج ويعد هو الملعب المستضيف لأغلب المباريات الدولية بالإضافة إلى مباريات فريق سيسكا موسكو في مسابقة دوري أبطال أوروبا تحديداً.

على الرغم أن كل الملاعب المذكورة سابقاً من الأشهر على الإطلاق، ولكنها لا تدخل قائمة أكبر 10 ملاعب والتي توجد أغلبيتها بعيدة عن أوروبا والأمريكيتين وتحديداً في قارتي آسيا وأفريقيا، ويتقدمهم ملعب سالت ليك في كالكوتا بالهند والذي يسع لما يقرب من 85 ألف متفرج، في حين أن ستاد برج العرب بالإسكندرية يمكنه أن يحتضن حوالي 86 ألف من الجمهور.

يسع ملعب بوكيت جليل في كوالا لمبور بماليزيا والذي يستضيف مباريات المنتخب الأول لما يقرب من 87,411 متابع، في حين أن ستاد أزتيكا في المكسيك أكبر قليلاً ويمكنه أن يتسع لحوالي 87,523 ألف مشاهد.

يعتبر ملعب ويمبلي والذي يوصف بأنه موطن كرة القدم هو أكبر ملاعب المملكة المتحدة وثاني أكبر ملاعب العالم بسعة 90 ألف مقعد، ويعد أصغر قليلاً من ملعب "روز بول" في كاليفورنيا والذي يعتبر هو أكبر الملاعب على الإطلاق بسعة 90,888 ألف متفرج.

تمتلك جنوب أفريقيا رابع أكبر ملاعب كرة القدم في العالم والذي يُعرف باسم "سوكر سيتي" ويسع لما يقرب من 94,736 متفرج ولا يشتهر باحتضانه لنهائي كأس العالم في 2010 فقط ولكنه المكان الذي ألقى فيه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا أول خطاب له بعد إطلاق سراحه عام 1990.

يعتبر كامب نو حصن فريق برشلونة هو أكبر ملاعب إسبانيا وأوروبا ويتسع لحضور 99,354 متفرج وكان معقل العملاق الكتالوني قد سبق له واستضاف عدد من المناسبات المهمة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، كأس الكؤوس والأولمبياد.

ملعب ميلبورن للكريكت والذي يٌعرف باسم "ذا جي" والذي يمكن العثور عليه في ميلبورن يستضيف مباريات المنتخب الأول ويسع لحوالي 100,024 مشاهد وعلى الرغم من هذا العدد الكبير ولكنه يعتبر ثاني أكبر ملاعب كرة القدم في العالم خلف ستاد مونجرادو ماي داي في كوريا الشمالية والذي تقام عليه رياضات مختلفة ويحتضن لما يقرب من 114 ألف متفرج.