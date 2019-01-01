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الدوري الإنجليزي الممتاز

ويليان ينفي رحيله عن تشيلسي ضمنياً

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Getty Images
البلوز كان حلماً للنجم البرازيلي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

نفى البرازيلي ويليان جناح تشيلسي مسألة رحيله عن صفوف الفريق في يناير بشكل ضمني.

 

وقال ويليان للموقع الرسمي للنادي:"لقد كان حلماً لي أن ألعب في صفوف تشيلسي. أعرف أن تشيلسي قام بالعديد من العروض لأجلي حين كنت في شاختار".

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وأضاف:"لذلك أتيت إلى هنا، بعد فترة قصيرة في أنزي ماكاتشكالا، لقد كان أمراً رائعاً".

وأوضح:"وجود ديفيد لويز وأوسكار وراميريز هنا قبل أن أنضم للفريق كان هاماً بالنسبة لي لأنهم ساعدوني كثيراً فيما يتعلق باللغة والنادي".

وتابع:"لقد أخبرت نفسي أن عليَّ البدء مجدداً لأني في شاختار كنت أملك مركزي المضمون ودائماً ما كنت ألعب، الكل كان يعرف كيف ألعب، لذلك اضطررت للبدء من الصفر في تشيلسي حتى أثبت نفسي".

يأتي ذلك وسط تقارير صحفية ربطت ويليان بالرحيل في يناير إلى العديد من الوجهات على رأسها برشلونة الإسباني.

 

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