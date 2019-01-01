ويليان: نهائي الدوري الأوروبي يحدد موسم تشيلسي

تعرف على تصريحات ويليان حول مواجهة أرسنال في نهائي اليوربا ليج

أكد ويليان، لاعب تشيلسي، أنّ مواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي حاسمة لموسم البلوز ومحددة لمدى نجاحه.

تشيلسي يواجه أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل في مدينة باكو بأذربيجان.

وقال صاحب الـ 30 عامًا في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "الموسم الحالي لم يكن الأفضل بالنسبة لي ولم أكن في قمة مستواي ولكني لعبت بصورة جيدة".

وتابع: "الفريق وضع عددًا من الأهداف ونجح في تحقيقها كما وصلنا لنهائي كأس الرابطة والمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والآن نهائي الدوري الأوروبي".

البرازيلي اعتبر الفوز ببطولة الدوري الأوروبي نقطة فاصلة تكشف مدى نجاح الموسم الحالي لتشيلسي مشيرًا بضرورة بذل أفضل الجهود لتحقيق اللفب.

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واردف: "نحن متحمسون للمباراة لأجل رفع اللقب كما أنّها مباراة ديربي ولها طعم خاص والجميع سوف يقاتل لأجل العودة من أذربيجان بالكأس".

واختتم: "علينا شل حركة أرسنال وتقديم كرتنا التي لعبناها طوال الموسم بهدف الفوز والعودة إلى لندن بالكأس".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حقق البطولة في 2013 بعد الفوز على بنفيكا في النهائي.