ويفا يُعلن حضور الجماهير لنهائي الدوري الأوروبي

المباراة النهائية ستُقام في بولندا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح بالحضور الجماهيري لمباراة نهائي الدوري الأوروبي الذي سيُقام في بولندا يوم 26 مايو الجاري.

وأوضح ويفا في بيانه أن السلطات البولندية سمحت بحضور 25% من السعة الجماهيرية لملعب مييسكي في مدينة دانسك البولندي، والذي سيحتضن اللقاء.

ويتسع الملعب البولندي إلى 40 ألف متفرج، وقد أعلن ويفا أن عدد الحضور في النهائي القاري سيبلغ 9500 مشجع، وسيتم منح كل نادٍ من طرفي النهائي 2000 تذكرة، فيما سُتطرح 2000 تذكرة لعامة الناس، على أن تُوزع التذاكر المتبقية على الشركات الراعية والاتحادات الوطنية وغيرها.

يُذكر أن الحضور الجماهيري في جل الملاعب الأوروبية وفي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي متوقف منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك ضمن الإجراءات الدولية للوقاية منه.

مانشستر يونايتد وضع قدمًا ونصف في المباراة النهائية بانتصاره على روما في لقاء ذهاب نصف النهائي 6-2، فيما مازالت الأمور مفتوحة في المواجهة الثانية التي انتهى لقاء الذهاب منها في إسبانيا بفوز فياريال على آرسنال 2-1.