ويجز يظهر أخيراً في المونديال عبر "عز العرب"

أغنية جديدة لمونديال قطر 2022

ظهر المطرب المصري ويجز في كأس العالم قطر 2022 عبر أحدث أغاني المونديال "عز العرب" والتي تم إذاعتها اليوم الخميس رسمياً.

وانتشرت شائعات حول مشاركة المطرب المنحدر من مدينة الاسكندرية المصرية في حفل الختام لكأس العالم والافتتاح أيضاً قبل البطولة.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة عبر "يوتيوب" الفيديو الخاص بالأغنية التي تحمل مسمى "عز العرب"، ويظهر فيها المطرب الشهير في عدة أماكن في الدوحة، وأبرزها سوق واقف.

الأغنية حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعية، وسط ترحيب من الجمهور بتواجد المغني المصري في حفل الافتتاح إذا صحت التقارير.

وحظي مونديال قطر بعدة أغاني رسمية، أشهرها أغنية "The Dreamers"، بالإضافة لمجموعة أخرى من الألحان العربية والغربية.