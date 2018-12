ويا يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver. Tout d'abord, je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien constant, ainsi que le personnel des entraîneurs et mes coéquipiers, pour m'avoir conforté dans mon esprit et pour que je me sente toujours à part de cette famille. Ces quelques mois ont été formidables même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j'avais au début de la saison car cela m'a ouvert de nombreuses portes cet hiver..mes coéquipiers je vous aime et je sais que vous irez jusqu’au bout et que vous prendrez la coupe cette année, dieu est avec vous tous. Pour vous les supporters "les ultras aussi bien sûr "Le stade me manquera, ainsi que l’énergie que vous apportez à chaque match. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. j'espère qu'après ces six mois, je serai prêt à revenir au parc des princes et à tout donner pour vous❤️❤️ fier d’être parisien ❤️❤️...........

A post shared by timothyweah (@timothyweah) on Dec 25, 2018 at 4:57am PST