وودوارد يوعد جماهير مانشستر يونايتد بصفقات جديدة في الصيف

القادم أفضل..

تعهد إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، بأن تقوم إدارته بعقد عدد من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في سبيل تدعيم الشياطين الحمر بأفضل اللاعبين المتاحين.

وودوارد هو أحد أكثر المديرين المكروهين في عالم كرة القدم حاليًا، حيث يؤمن مشجعو يونايتد أن التراجع الكبير الذي صاحب اعتزال السير أليكس فيرجسون هو نتيجة لسياساته السيئة في إدارة النادي.

ولكن رغم ذلك يستمر وودوارد في عمله ويحظى بدعم لا محدود مع عائلة جليزرز المالكة للنادي، وقد انتعش مؤخرًا بعد التعاقد مع برونو فيرنانديس خلال يناير المنقضي، ليخرج للجمهور الآن ويعدهم بصفقات على نفس المنوال في الصيف.

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وقال وودوارد في حديثه إلى الجماهير "يُركز قسم التوظيف لدينا على تحليل واختيار اللاعبين على مدار الموسم بأكمل بهدف التعاقد مع الأفضل في الصيف. الصيف فرصة مميزة لنا في عملية البناء التي نقوم بها.".

كما أضاف "لم يكن هناك نقص في الاستثمار باللاعبين في السنوات الأخيرة، لقد صرفنا 200 مليون جنيه استرليني منذ أن أصبح سولشاير مدربًا لنا، هدفنا هو ضمان تحقيق الاتساق في جودة التعاقدات التي نقوم با.".

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"يعمل قسم التوظيف لدينا بأفكار واضحة جنبًا إلى جنب مع سولشاير، ينصب تركيزنا على الجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، أولئك الشباب الذين بمقدورهم التطور مع دمج ذلك مع خريجي الأكاديمية ممن لديهم جودة عالية."

أما عن صفقة فيرنانديس فقال "التعاقد معه إلى جانب عودة اللاعبين المصابين سيكون بمثابة الدفعة لنا في النصف الثاني من الموسم. مازلنا في المنافسة على الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، لا يزال أمامنا الكثير لعمله هذا الموسم.".

وأتم "بصفتنا نادٍ ومجلس إدارة نحن ندرك أننا لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده. الأولوية المطلقة لكل شخص في النادي هو إعادتنا إلى للتحدي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا.".

يذكر أن اليونايتد قد تعاقد في الصيف الماضي مع آرون بيساكا وهاري ماجواير بمبالغ قياسية إلى جانب دانييل جيمس، ويُعد إيجالو على سبيل الإعارة هو آخر صفقات المانيو الشتوية لدعم مركز المهاجم الصريح.

كما تجدر الإشارة إلى كتيبة سولشاير تحتل المرتبة الثامنة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.