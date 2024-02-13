وهل يحتاج ألونسو للمراقبة؟ ليفربول يبدأ خطواته لخلافة كلوب

الريدز لا يريدون دخول فترة الانتقالات باحثين عن مدرب..

يطمح ليفربول ألا يكون بديل المدرب يورجن كلوب أمرًا مؤجلًا حتى نهاية الموسم، بل يريد أن يكون كل شيء محسومًا قبل الأجل الذي أعلنه المدرب الألماني لانتهاء مسيرته في الريدز.

ولذلك، فقد بدأ العمل الفعلي على الاتفاق مع خليفة كلوب، والأنظار كلها تتجه صوب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن ولاعب ليفربول الأسبق.

ويقود ألونسو ليفركوزن لتصدر الدوري الألماني أمام العملاق بايرن ميونخ، وخلال الجولة الأخيرة شاهد العالم فريقه وهو يسحق البافاريين ويوسع الفارق في صراع اللقب إلى 5 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خلال تلك المباراة، أفادت صحيفة "سبورت" بأن ليفربول أرسل عيونه لمراقبة ألونسو عن قرب خلال مواجهة بايرن ميونخ، ويبدو أن المردود كان مثاليًا.

أيضًا لم يكن كشافة ليفربول في الملعب من أجل ألونسو، بل لأن "الريدز" يريدون مراقبة الثنائي بييرو هينكابي وفلوريان فيرتز نجمي ليفركوزن من كثب.