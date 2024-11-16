لاعب الإمارات للكرة الشاطئية: نريد جيلًا جديدًا ليكمل مسيرة الإنجازات

قال وليد محمد، لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، إنه يتمنى ظهور جيل إماراتي جديد ليكمل مسيرة الإنجازات التي حققها لاعبو الجيل الحالي.

وجاءت تصريحات محمد على هامش مشاركته مع منتخب الإمارات في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

ويحتل منتخب الإمارات المركز السابع في التصنيف العالمي لكرة القدم الشاطئية، وهو أفضل ترتيب لفريق عربي.

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وقال محمد، في تصريحات للنسخة العربية من "GOAL"، اليوم السبت، "الوصول لهذه المرتبة أحد أكبر الإنجازات العربية في لعبة كرة قدم، ربما وصل منتخب المغرب لكرة الصالات فقط لهذا التصنيف".

وأضاف محمد "الدوري الإماراتي لكرة القدم الشاطئية بدأ في 2012 واستمر لمدة عامين، لذلك كل اللاعبين الحاليين لديهم خبرة كبيرة، إضافة إلى أن الشباب لديهم حماس، رغم أننا المنتخب الوحيد الذي يضم لاعبين غير محترفين، ولديهم أعمالهم الخاصة".

وثمّن اللاعب دور الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعد توفير كل مقومات النجاح، رغم توقف الدوري المحلي في الوقت الحالي.

وأوضح "ما أريده في الوقت الحالي أن يكون هناك جيلًا ثانيًا ليكمل هذا المشوار، الجيل الحالي بدأ في 2012 وجنينا ثماره بعد 10 أعوام، حيث حصد عدة ألقاب وبلغ ربع نهائي كأس العالم، لكن المشكلة التي تواجهنا هي أن المواهب المتاحة محدودة للغاية، بعكس البرازيل مثلا، التي يمكنها أن تقدم أكثر من منتخب".

وأكمل محمد "أخشى أن نتراجع بعد الوصول إلى هذه المرتبة الاستثنائية، نريد الاستمرارية، وأتمنى أن تحتل المنتخبات العربية أيضًا مراكز متقدمة في التصنيف خلال الفترة المقبلة".

ويستعد محمد للمشاركة مع منتخب الإمارات في مباراة البرازيل مساء اليوم السبت في نهائي بطولة نيوم بالمملكة العربية السعودية.