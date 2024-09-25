"اشتريت منزلًا" .. وليد عبدالله يُكشف عن المكاسب المالية التي كسبها من وراء كرة القدم!

كم حصل نجم النصر السابق؟

كشف وليد عبد الله، حارس مرمى نادي النصر السابق والدرعية الحالي، عن المكاسب المالية التي جناها من لعب كرة القدم طوال مسيرته.

كان عبد الله حارسًا لفريق نادي النصر حتى الموسم الماضي، ثم انتقل إلى صفوف نادي الدرعية الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السعودي.

نشر حساب "Gorgeous" على منصة "إكس" لقاء مع وليد عبد الله، حيث استفسر مقدم البرنامج عما كسبه وليد عبد الله من كرة القدم.

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رد الحارس المخضرم صاحب الـ38 عامًا قائلًا: "كسبت من كرة القدم أموالًا جعلتني أشتري منزلًا فقط، هذا فقط".

لعب وليد عبد الله مع فريقه الدرعية مباراتين، حيث فاز الفريق في واحدة وخسر الأخرى، ويحتل حاليًا المركز التاسع في المجموعة الثانية.