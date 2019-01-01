وليد سليمان: معلول يستحق قيادة تونس وما شاهدناه لا يمثل نسور قرطاج

لاعب الأهلي يدافع عن زميله بعد إقصائه من قائمة منتخب بلاده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع وليد سليمان؛ لاعب الأهلي ومنتخب مصر، عن زميله بالأحمر التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر منتخب تونس، بعد استبعاده من القائمة، مؤكدًا أنه كان يستحق التواجد.

الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لنسور قرطاج ضم محترف الأهلي إلى القائمة الأولية التي تشارك في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 إلا أنه استبعده من القائمة النهائية فجأة، مبررًا الأمر بأسباب فنية.

وقال سليمان، خلال تصريحاته لموقع "فوت 24" التونسي: "معلول نجم كبير ويستحق التواجد مع منتخب بلاده ليكون قائدًا له".

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وأضاف عن رأيه فيما قدمته كتيبة جيريس حتى الآن في البطولة: "الأمور تحسنت مع تونس في اللقاء الثاني أمام مالي على عكس أنجولا، لكن ما شاهدنا هذا منتخب نسور قرطاج الذي نعلمه".

نسور قرطاج فقدوا أربع نقاط في أول مباراتين لهم بالكان، حيث تعادلوا أمام أنجولا ومالي بنتيجة 1-1 في كل منها، ليضعوا أنفسهم في موقف صعب قبل الجولة الأخيرة.

وتختتم تونس مشوارها في دور المجموعات غدًا الثلاثاء، بملاقاة موريتانيا، على استاد السويس.

تونس تحتل المركز الثاني في مجموعتها بنقطتين متساوية مع أنجولا، بينما تتصدر مالي بأربع نقاط، ويحل المرابطون أخيرًا بنقطة واحدة.