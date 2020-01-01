وليد الكرتي: أفضل الاحتراف الأوروبي عن الخليج ومصر

الكرتي يعد من أهم لاعبي الوداد البيضاوي، والزمالك يرغب في ضمه.

أكد وليد الكرتي، لاعب وسط فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، على أنه يفضّل الاحتراف الأوروبي، عن الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية أو المصرية.

وكانت بعض التقارير، قد أشارت إلى أن نادي الزمالك يدرس التعاقد مع وليد الكرتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نجاح تجربة المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

الكرتي قال خلال تصريحات عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "أفضل خوض تجربة احترافية في أوروبا، عن الانتقال لأندية الخليج أو مصر".

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لاعب الوداد تابع: "كنت قريبًا من الالتحاق بصفوف نادي باليرمو الإيطالي في يناير 2017 إلا أن المفاوضات توقفت ولم تتم الصفقة وقتها".

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بعض التقارير أكدت على أن الزمالك يرغب في إبرام صفقة تبادلية، تتم من خلالها عرض حميد أحداد على الوداد، مقابل التعاقد مع وليد الكرتي.

ويعد وليد الكرتي واحدًا من العناصر الأساسية ضمن صفوف نادي الوداد خلال الموسم الحالي، حيث لعب 25 مباراة، استطاع خلالهم أن يسجل هدفًا ويصنع 3 أهداف.