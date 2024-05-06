21 لاعبًا .. وليد الفراج يكشف هوية لاعبي برنامج الاستقطاب لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

الجدل حول الدعم وصفقات الأجانب انفجر من جديد بعد مؤتمر سعد اللذيذ

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أثار سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية الجدل مجددًا حول دعم البرنامج لأندية صندوق الاستثمار السعودي بتصريحاته المثيرة يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الرياضة في الوزارة.

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اللذيذ كان قد أشار إلى أن برنامج الاستقطاب دعم أندية الهلال والنصر والاتحاد بـ5 لاعبين لكل منها، فيما حصل الأهلي على 6 لاعبين، فيما بقية الأجانب كانت من موارد الأندية الخاصة أو الداعمين لها.

ولم يكشف اللذيذ عن هوية اللاعبين الذين تم تقديمهم للأندية، لكن الإعلامي وليد الفراج كشف تلك الأسماء خلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع ولدي"، موضحًا أن البرنامج قدم للهلال الخماسي نيمار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وروبن نيفيش وخاليدو كوليبالي.

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النصر، حسب الفراج، حصل على ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت وأليكس تيليس وأوتافيو من برنامج الاستقطاب، فيما دُعم الاتحاد بالخماسي كريم بنزيما وفابينيو وجوتا ونجولو كانتي ولويز فيليبي.

الأهلي كان الأكثر حصولًا على اللاعبين من برنامج الاستقطاب، حيث قُدم له كلًا من رياض محرز وفرانك كيسييه وآلان سان ماكسيمين وروبرتو فيرمينو وإدواردو ميندي وروجير إيبانيز.

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