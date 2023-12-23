وليد الفراج يكشف عن معلومة صادمة بتنظيم دوري روشن وكأس العالم للأندية!

لماذا لا يظهر الدوري السعودي بنفس الصورة؟

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تنظيم رائع ومبهر من المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية على مدار الأيام الماضية، ولكن ماذا عن دوري روشن؟

هذا هو السؤال الذي طرحه الإعلامي وليد الفراج، عقب انتهاء المسابقة التي أقيمت في السعودية وحسمها مانشستر سيتي لصالحه بعدما سحق فلومينينسي البرازيلي 4/0 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، الجمعة، ليتم إسدال الستار على آخر نسخة من الشكل القديم للبطولة.

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الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد" ردًا على سؤال أحد متابعيه:"دعوني أقول لكم معلومة صادمة، تصوير كأس العالم للأندية تم عن طريق نفس الطاقم والمصور وعربة النقل والتكنولوجيا والمخرج في دوري روشن السعودي".

وأضاف:"سبب هذا الاختلاف هو النظام الصارم للاتحاد الدولي لكرة القدم في نقل المباريات بالتركيز على أرض الملعب فقط، عكس ما يحدث في الدوري بالتركيز على بعض اللقطات مثل التيفو والحاضرين في المدرجات، وهذا غير مسموح به لدى فيفا".

وتابع:"المباراة يكون لها نظام محدد يشمل مواقع الكاميرات ووضعها بصورة منضبطة في الملعب، كما طلب الاتحاد الدولي من وزارة الرياضة رفع درجات الإضاءة في ملعب الجوهرة المشعلة وملعب الأمير عبد الله الفيصل، لذلك هذه التعديلات جاءت من البصمة التي تركها فيفا".

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وخلال حديثه تمنى الفراج ظهور نفس المستوى في الدوري السعودي بعد نهاية مونديال الأندية الذي تم تصويره بنفس الطاقم مع اختلاف المشرف فقط.

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