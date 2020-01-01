وليد الفراج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس إدواردو

كانت العديد من التقارير قد أشارت إلى وجود رغبة لدى نادي الأهلي في التعاقد مع إدواردو

رد الإعلامي وليد الفراج على سؤال أحد المتابعين للناقد الرياضي عادل التويجري حول إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إداوردو نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقال الفراج في تصريحاته خلال برنامج "الدوري مع وليد" ردًا على السؤال : "حاليًا لا توجد أموال للتعاقد، فالدولة رفعت يدها عن الأندية ولا داعي لمذل هذا الهياط، وما أحد لديه أموال وينتظر وزارة الرياضة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى وجود رغبة لدى نادي الأهلي في التعاقد مع إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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وعلق الإعلامي عادل التويجري على هذا الأمر وقال : "هذه الأخبار منطقية بالمرة ومجرد أخبار صيف فقط، فكل فترة نسمع عن اسم جديد مرة بافيتيمبي جوميس ومرة كارلوس إدواردو إدواردو، وفي النهاية الظروف ما تسمح لأحد بتعاقدات".

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة ولم تبدأ إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب حتى الآن.

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يُذكر أن اسم إدواردو ارتبط بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الفريق الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه.