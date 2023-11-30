وليد الفراج يقول الكلمة الأخيرة في إصابة كريم بنزيما .. هذا موقفه مع الاتحاد!

مستجدات إصابة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما

SHAHID

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ بعد إصابته أمام الخليج.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما تعرض للإصابة على مستوى "الحوض"، في المباراة التي فاز فيها الاتحاد (4-2) على الخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الفراج أشار عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إلى أن المعلومات التي وصلت له من نادي الاتحاد، تؤكد على أن إصابة المهاجم الفرنسي، بسيطة جدًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الجهاز الطبي بقلعة العميد، فضل عدم المغامرة ببنزيما، خاصة أن الفريق مُقبِل على مباريات هامة؛ أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأعلن وليد الفراج، غياب كريم بنزيما عن الاتحاد، خلال الفترة القادمة لـ"الراحة"، على أن تكون عودته في مباراة الفريق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023، يوم 12 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، أعلن خضوع بنزيما، لـ"فحوصات طبية" اليوم الجمعة؛ للوقوف على إصابته، ومدة غيابه عن الملاعب.

SHAHID