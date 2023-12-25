فيديو | وليد الفراج يسخر من النصر والاتحاد قبل الكلاسيكو .. "بين تسحيب رونالدو وهاردلك يا العالمي"

كلاسيكو ناري منتظر بين النصر والاتحاد في حضور كريستيانو رونالدو

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على كلاسيكو المملكة المرتقب بين الاتحاد والنصر، مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، في الموسم الحالي، برصيد 28 نقطة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن نادي النصر "الوصيف".

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، ساخرًا من سقوط العالمي المعتاد أمام العميد مؤخرًا: "5 سنوات والنصر لا يسمع إلا (هاردلك) و(معوضين) من الجماهير؛ بعد مبارياته مع الاتحاد".

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن هذا الأمر قد يتغير في كلاسيكو الثلاثاء؛ خاصة مع أوضاع نادي الاتحاد الكارثية، في الخط الخلفي.

وأضاف وليد الفراج، ساخرًا هذه المرة من أوضاع العميد الحالية: "كريستيانو رونالدو سيقوم بـ(تسحيب) دفاعات العميد الاتحادي، يمينًا ويسارًا".

جدير بالذكر أن الاتحاد، يفتقد خط دفاعه بالكامل تقريبًا، في كلاسيكو النصر؛ حيث من المحتمل أن يعتمد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول، على متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، في مركز قلب الدفاع.

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