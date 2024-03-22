"عند الجيران" .. وليد الفراج يثير الجدل بشأن نقل مباريات المنتخب السعودي

الجماهير السعودية لم تتمكن من مشاهدة مباراة الأخضر على القنوات الوطنية

أثار الإعلامي وليد الفراج الجدل بشأن نقل مباريات المنتخب السعودي وبطولة دوري أبطال آسيا خلال السنوات القادمة، في ظل رغبة المملكة في الحصول على أكبر البطولات الدولية خلال السنوات القادمة!

ولم يتم نقل مباراة الأخضر ضد طاجيكستان التي أقيمت مساء الخميس عبر قنوات SSC، حيث تم نقلها على قنوات الكاس القطرية.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "لم يسنح للمشاهدين مشاهدة المباراة عبر قنواتهم الوطنية".

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وأضاف الفراج: "دوري أبطال آسيا القادم فقدت القنوات السعودية حقوقها، وأيضًا تصفيات كأس العالم لا تمتلكها، والسؤال الذي يطرح نفسه الذاكرة البصرية الرياضية السعودية متى سيتم توثيقها".

وواصل وليد الفراج: "نعمل على مشروع تطوير الدوري والمنتخبات ويتم جلب أفضل النجوم في العالم والبطولات الدولية داخل المملكة، ولكن سيتم مشاهدة هذه اللقطات عند الجيران".

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس أمم آسيا 2027، حيث من المنتظر أيضًا الإعلان عن إسناد بطولة كأس العالم 2034 إلى المملكة.