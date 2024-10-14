تعبيرات الوجه تخدع وليد الفراج .. تفاصيل حوار وزير الرياضة مع لاعبي السعودية قبل مواجهة البحرين

ماذا قال الفيصل للاعبي السعودية؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن جزء من حوار سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع لاعبي المنتخب السعودي، خلال اجتماع السبت، على هامش التدريبات الجماعية للأخضر قبل مواجهة البحرين.

المنتخب السعودي يطمح في تصحيح المسار أمام البحرين، في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام يوم الثلاثاء المُقبل على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال وزير الرياضة للاعبي السعودية "مباراة اليابان كانت قوية، أمام أحد أقوى المنتخبات، وكانت من أفضل المباريات التي قدمتموها فنيًا، رغم أننا خسرنا، ولكن الخسارة لا تعني نهاية المطاف، ليس هناك أحد منكم لا يتمنى التأهل إلى كأس العالم، نحن معكم، وحتى الجمهور والمواطنين، وإن شاء الله نسعد الجمهور يوم الثلاثاء المُقبل".

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ويأتي حوار وزير الرياضة، على عكس ما توقع وليد الفراج، والذي توقع أن يوجه الفيصل كلمات قاسية للاعبي المنتخب السعودي، بناءً على قراءة تعبيرات وجوههم، والاستياء البادي عليها، عقب الخسارة أمام اليابان (0-2)، في الجولة الثالثة، الأمر الذي دفعه لوصف الوضع بأن (الكل شكله ياخد على دماغه).

ويتزعم منتخب اليابان صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط، فيما تأتي أستراليا في الوصافة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن السعودية والبحرين، صاحبي المركزين الثالث والرابع، بينما تأتي إندونيسيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، ثم الصين بالمركز الأخير بلا نقاط.