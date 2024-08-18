"ذهب إلى دورة المياه!" .. وليد الفراج يسخر من احتمالية معاقبة كريستيانو رونالدو إثر موقفه في نهائي السوبر

هل تطبق اللائحة بالفعل على قائد النصر ويعاقب؟

ليست هزيمة النصر وحدها ما كان محل الجدل في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إنما كذلك التصرفات الغريبة من قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الدون أثناء المباراة نشر اليأس بين زملائه اللاعبين، تارةً بإشارته أن المباراة انتهت عقب إحراز الهلال هدفه الثالث، وتارةً بالسخرية من زملائه وأنهم نائمون.

ليس هذا وحسب، بل رفض الدون الحضور في الملعب أثناء مراسل تسليم الميداليات الفضية لفريقه، وغادر المستطيل الأخضر مباشرةً عقب إطلاق صافرة النهاية دون الظهور مجددًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا دفع البعض للتساؤل حول إمكانية معاقبته، خاصةً وأن اللوائح تنص على أن "أي شخص يمتنع عن استلام الجوائز بدون عذر مقبول، يعاقب بالحرمان من الجوائز المخصصة (مالية وعينية) وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال".

لكن الإعلامي الرياضي وليد الفراج سخر من تلك التساؤلات، موضحًا: "بدون عذر مقبول؟!، سيقول لك (ذهبت لدورة المياه!)، هذا عذر مقبول، ماذا ستقول له وقتها؟!، مع احترامي للسالفة".

يذكر أن رونالدو منذ انضمامه للنصر في شتاء 2023 وهو يبحث عن التتويج بأول لقب رسمي معه، إذ لم يتوج إلا بالبطولة العربية للأندية الودية.