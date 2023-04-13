وليد الفراج؟ .. معاقبة إعلامي بتهمة تأجيج التعصب الرياضي في السعودية

جمهور النصر قام بالإبلاغ عن مقدم برنامج "أكشن مع وليد" بعدما روج لفكرة الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الهلال في الموسم الجاري، فهل هو صاحب العقوبة؟

shahid

بعد 24 ساعة تقريبًا من إعلام هيئة الإعلام المرئي في السعودية عن الإبلاغ عن أي محتوى من شأنه أن يأجج التعصب الرياضي في البلاد، صدرت أولى العقوبات في هذا الشأن.

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وزارة الإعلام السعودية تحاول السيطرة على التعصب الرياضي الذي شوه عالم الساحرة المستديرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وازداد الموسم الجاري مع حدة المنافسة على لقب دوري روشن.

وأعلنت هيئة الإعلام المرئي اليوم الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على مذيع لأحد البرامج الرياضية التلفزيونية، بداعي قيامه بمحتوى مخالف، تضمن تأجيج التعصب الرياضي.

الهيئة لم تفصح عن اسم الإعلامي الموقع بحقه العقوبة، لكن التكهنات خرجت لتشير لوليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بعدما انهالت البلاغات ضده خلال الساعات الماضية، إثر نشره لفكرة تعرض الهلال لظلم تحكيمي في دوري روشن.

الفراج خرج عقب تعادل الزعيم أمام الطائي، في الجولة الـ23، في مباراة صاحبها جدل تحكيمي كبير، ليقول: "ما زالت الأخطاء التحكيمية وسوء تقدير الحكام سواء محليين أو أجانب، يلقي بظلاله بشكل غريب على مباريات الهلال الأخيرة في دوري روشن، حكم محلي أو أجنبي لا تزال الأخطاء تتكرر، الأخطاء من المفترض يوم معك ويوم عليك، لكن سبحان الله تتصادف المباريات وراء بعضها، الفقرة التحكيمية صارت هي الفقرة الأساسية في مباريات الهلال، الفقرة أصبحت برعاية الهلال هذا الموسم!".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، خلف الشباب صاحب الـ50 نقطة، بينما يحل النصر في الوصافة بـ53 نقطة، ويسبقه الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

Shahid