متجاهلًا عشرات النجوم .. وليد الفراج: لم يخلف ماجد عبد الله في النصر سوى كريستيانو رونالدو!

الإعلامي السعودي يُمارس هوايته في استفزاز النصراويين

من جديد، مارس الإعلامي السعودي وليد الفراج هوايته في استفزاز النصراويين بتصريحاته الجدلية والصادمة خلال برنامجه "أكشن مع وليد"، وتلك المرة بتجاهل عشرات النجوم والإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي خلف ماجد عبدالله في النصر.

أحد المتابعين أرسل للفراج مذكرًا إياه بتشجيعه لنادي الاتفاق رغم عدم حصوله على بطولات منذ زمن طويل، ليدافع بذلك عن وجهة النظر التي تتبنى انتشار تشجيع النصر في الوطن العربي رغم بعده عن منصات التتويج في السنوات الأخيرة خاصة على الصعيد القاري.

الفراج رد موضحًا أن المشجعين ينتمون لنادٍ معين إما لفوزه بالبطولات والألقاب أو للنجوم الذين يرتدون قميصه، موجهًا ضربة قوية للنصراويين بقوله "النصر منذ ماجد عبدالله لم يجلب أي لاعب يتمتع بمكانة خاصة لدى الجمهور سوى كريستيانو رونالدو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مضيفًا "الاتفاق سيطر في حقبة زمنية محددة على البطولات ولذا استقطب بعض المشجعين الشباب وأنا منهم، النصر قيمة وهامة كبيرة لكن مسألة أن يكون منتشر عربيًا في ظل أنه لم يضم أي نجم جذاب للجمهور بعد ماجد عبدالله إلا رونالدو ليست صحيحة، إن وجدت أي لافتة للاعب آخر بخلاف البرتغالي خلال مواجهة الشرطة العراقي لكنت اتفقت معك في حديثك".

الجمهور النصراوي لم يتقبل رأي الإعلامي المخضرم مؤكدًا أن ناديهم ضم العشرات من النجوم الكبار خلال السنوات الماضية مثل عبد الرزاق حمدالله وخريستو ستويشكوف وغيرهم.