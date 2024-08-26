رسالة نارية من وليد الفراج..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نداءً إلى المسؤولين عن كرة القدم في السعودية، كاشفًا عن أزمة المدرجات الخالية، ومتسائلًا بشأن طريقة إدارة الأمور في الدوري.

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "الطريقة التي تدار بها الأمور في بعض التفاصيل بالدوري، تترك أسئلة للجمهور، أتحدث مع مسؤول وأساله ماذا يحدث؟ فيجيبني بأنهم يعرفون ماذا نفعل، جميل جدًا نجحنا، ولكن إذا ما نجحنا، ماذا نفعل؟ لو كان هناك ارتداد للطريقة التي تدار فيها الأمور وعدم وضوحها مع الجمهور، فالأخير المشجعون هم الزبائن الرئيسيون، ولا توجد فائدة بأن تستقطب النجوم وتترك صدًا عالميًا، ولكن المدرجات خالية".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "جمهور كرة القدم ليس مثل جمهور الفيلم أو المسرحية، فهو يعتبر نفسه جزء من الفريق الذي يلعب، وعنده ولاء كبير للنادي، ولابد أن يكون له رأي مسموع، هذه الجزئية التي يحتاج بعض المسؤولين عن كرة القدم ودوري المحترفين، لإدراكها، هم عارفينها أم لا، ولو يعرفون، ويسيرون في نفس المسار الحالي، بصرف النظر عن رأي الجمهور، وعدم وجود شفافية فهذه مشكلة، وإذا كانوا لا يدرون النتائج التي يمكن أن ترتد على الجمهور ومتابعتهم وشغفهم والتعامل معهم بهذه الطريقة، خاصة بعد سنوات طويلة من الشفافية، فهذه مصيبة أكبر".

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي حازم الغامدي، عن أزمة المدرجات الخالية، خلال مباريات كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث استدل بمباراة الهلال والأهلي، التي كانت تشهد عددًا كبيرًا من الجماهير خارج الملعب بلا تذاكر، في حين كانت أطراف الملعب خالية من الجمهور.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025، فوز الهلال، حامل اللقب، على الأخدود (3-0)، كما فاز الأهلي على العروبة (2-0)، والقادسية على الفتح (3-0)، والاتحاد على الخلود (1-0)، فيما تعادل النصر مع الرائد (1-1)، وخسر الشباب أمام الاتفاق (0-1).

وظهرت العديد من المطالبات الجماهيرية، خاصة من ناديي النصر والأهلي، بمقاطعة المدرجات، خلال الأيام الماضية، اعتراضًا على سير العملية الإدارية، حيث أبدى جمهور الأهلي اعتراضه على تأخر الصفقات الصيفية، فيما طالب جمهور النصر برحيل عدد من الأسماء في المناصب الإدارية، خاصة مع تفاقم الأزمة باستقالة إبراهيم المهيدب، من رئاسة الشركة غير الربحية، بداعي عدم منحه كافة الصلاحيات الإدارية، حيث وجه رسالة، طالب فيها بأن من يدير النادي جهة واحدة.