"دفعت ثمن قرار متسرع" .. وليد الفراج يُوجه رسالة إلى جمهور "أكشن مع وليد"

الإعلامي السعودي المخضرم غاب عن حلقة أمس السبت

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة إلى جمهور برنامجه "أكشن مع وليد" أوضح خلاله أنه اتخذ قرارًا متسرعًا يوم الجمعة الماضي دفع ثمنه فيما بعد!

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الإعلامي المثير للجدل كان قد غاب عن حلقة أمس من البرنامج، فيما ظهر في حلقة يوم الجمعة، وقد أعلن لمشاهديه أنه سيغيب عن الحلقات خلال الأسبوع الجاري بسبب المرض.

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الفراج اعتذر من جمهوره طالبًا بعض الراحة بعد تعرضه إلى التهاب حاد في الشعب الهوائية ومشاكل في التنفس، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا متسرعًا بالعودة إلى العمل يوم الجمعة فيما كان ملزمًا بالراحة، وقد دفع ثمنه بأن أصبح بحاجة إلى علاج أطول وراحة أكبر.

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وأضاف عبر منصة إكس "استميحكم عذرا في بعض الراحة بعد تعرضي للالتهاب حاد في الشعب الهوائية ومشاكل في التنفس بعد إنفلونزا حادة أقعدتني طوال هذا الأسبوع طريح الفراش مع علاج تنفسي مكثف ، حاولت الظهور الجمعة في حلقة البرنامج لكنه كان قرارا متسرعا دفعت ثمنه بعلاج اطول وراحة اكبر ، شكرا لدعواتكم وسؤالكم".

غياب الفراج عن المشهد الإعلامي خلال الأيام القادمة قد يكون خبرًا سلبيًا للعديد بحُكم قوة حضوره وخبرته في إدارة البرامج الرياضية، لكنه في نفس الوقت قد يكون خبرًا إيجابيًا للبعض كونه متهم من العديد بمجاملة أندية محددة على حساب أخرى، خاصة الهلال والاتحاد عل حساب النصر.