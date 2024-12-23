"اسألوا التاريخ" .. وليد الفراج يكشف: هكذا سينقذ الهلال والاتحاد المسؤولين بعد نكسة كأس الخليج!

المنتخب السعودي يُعاني مع بداية "خليجي 26"..

زعم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن ناديي الهلال والاتحاد، سيلعبا دورًا كبيرًا للغاية في إنقاذ المسؤولين باتحاد الكرة السعودي؛ بعد نكسة بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون" المرتقبة.

المنتخب السعودي خسر (2-3) أمام نظيره البحريني، في مباراته الافتتاحية ببطولة "خليجي 26"، ضمن منافسات الجولة الأولى من "المجموعة الثانية"، التي تضم العراق واليمن أيضًا.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، مساء اليوم الإثنين: "24 أو 48 ساعة بعد خروج المنتخب السعودي المتوقع من (خليجي 26).. الجميع سيطالب بالتركيز على كلاسيكو الهلال والاتحاد".

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الهلال يواجه الاتحاد في السابع من شهر يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أنه تاريخيًا؛ دائمًا ما كانت هُناك مباراة كبيرة في الدوري أو الكأس، تعقب أي "إخفاق" للمنتخب السعودي مباشرة؛ ما يشغل الجماهير عن ما حدث مع الأخضر.

ونفى وليد الفراج - وهو يضحك -؛ أن يكون قاصدًا اتهام اتحاد الكرة السعودي أو لجانه المختصة، بتعمد "برمجة" مباراة كبيرة للأندية المحلية، بعد أي بطولة يشارك فيها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن دولة الكويت، تستضيف بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.