المؤشرات تؤكد اقتراب مانشيني من الرحيل عن السعودية..

قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لقطة طريفة حول الموعد الأنسب لإقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، في ظل مشاركة الأخضر في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض المدرب مانشيني لهجوم كبير خلال الأيام الأخيرة، بعد تعادل المنتخب السعودي مع إندونيسيا بنتيجة (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بعد اطلاعه على جدول المباريات المُقبلة للسعودية في تصفيات المونديال، "لو نفوز على الصين، وفزنا على اليابان، ونقول تعادلنا مع البحرين، وربنا يرزقنا بالتعادل مع أستراليا على ملعبهم، ثم نتعادل مع إندونيسيا، وبعدها نقيل مانشيني ونتعاقد مع مدرب جديد، ونذهب إلى الصين في مارس المُقبل بوضع جيد".

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ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على الصين، غدًا، على ملعب داليان، في الجولة الثانية، ثم يستضيف اليابان والبحرين على الجوهرة المشعة، في 10 و15 أكتوبر، في الجولتين الثالثة والرابعة، ثم يحل ضيفًا على أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 نوفمبر، بالجولتين الخامسة والسادسة، فيما يخوض جولاته الأربع المتبقية، بمواجهة الصين واليابان في 20 و25 مارس 2025، ثم ملاقاة البحرين وأستراليا في 5 و10 يونيو من العام المُقبل.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع بكل مجموعة، إلى مرحلة الملحق.